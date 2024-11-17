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Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке беспилотника в Ижевске

Минздрав: мужчина получил травму головы при падении БПЛА в Ижевске

В Ижевске пострадавший в результате падения беспилотника получил травму головы. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.

Мужчину госпитализировали. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, заключили в ведомстве. Помимо этого, на самом месте инцидента продолжает дежурить бригада скорой помощи.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения беспилотника. По его словам, на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал эвакуирован.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что украинский беспилотник повредил несколько домов в городе Людиново.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.

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Атаки БПЛА на Россию
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