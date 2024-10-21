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Власти рассказали, как обстоят дела с медициной в Херсоне

Губернатор Сальдо: медицина в Херсоне держится на оставленных РФ запасах

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что медицина в Херсоне, находящемся под контролем Киева, держится на оставленных при ВС РФ запасах. Его слова передает ТАСС.

По его словам, медицинские учреждения в Херсоне вынуждены пользоваться теми запасами, которые остались после эвакуации населения на левый берег Днепра.

«Херсон был одним из крупных центров еще с советского времени, когда там была создана медицинская база. Там крупные больничные комплексы, и эти больничные комплексы достаточно неплохо были оборудованы, медики, которые работали в них, славились своим профессионализмом <...> Те запасы, которые были, которые оставили мы, они, конечно, их используют», — поделился Сальдо.

До этого Сальдо также говорил, что после окончания боевых действий Херсонская область предъявит Украине счет за причиненный ущерб.

По его словам, после победы в специальной военной операции (СВО) регион обязательно предъявит «киевскому режиму», если тот еще будет существовать, счет за весь причиненный жителям и организациям материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы.

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