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Херсонская область потребует у украинских властей компенсировать нанесенный ущерб

Сальдо: Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

После окончания боевых действий Херсонская область предъявит Украине счет за причиненный ущерб. Об этом РИА Новости заявил глава региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что после победы в специальной военной операции (СВО) регион обязательно предъявит «киевскому режиму», если тот еще будет существовать, счет за весь причиненный жителям и организациям материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль.

18 октября Сальдо сообщил, что жителей сел и поселков в Херсонской области, расположенных недалеко от линии фронта, могут переселить в пункты временного размещения в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

30 сентября Сальдо заявил, что признание коллективным Западом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области теперь являются частью Российской Федерации, неизбежно.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы.

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