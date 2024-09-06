Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы

Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.

Днепр остался в своих природных берегах, а от водохранилища ничего не осталось, потому что плотина была разрушена, отметил он.

«Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, скорость запуска мелиоративной системы зависит от восстановления плотины и взятия российскими войсками Херсонской области под контроль.

В июне чиновник заявлял, что наполнение Каховского водохранилища займет минимум два года.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 кв км, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Украиной разрушения дамб Киевской ГЭС.