Глава Пентагона раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин, передает ТАСС.

«Я считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он (конфликт — «Газета.Ru») будет урегулирован путем переговоров», — заявил шеф Пентагона по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.

Остин добавил, что в настоящее время партнеры, которые поддерживают Киев, хотят убедиться, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, каким бы ни был исход конфликта в будущем.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить украинский конфликт на отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на компромисс при переговорах с Россией.

В свою очередь сам Зеленский в интервью «Украинскому радио» допустил переговоры с РФ, если Украину будут поддерживать третьи страны. По словам украинского лидера, в нынешних условиях Киев не усилен «некоторыми важными элементами», что означает для него проигрышный статус на старте переговорного процесса.

Ранее посол ФРГ в России заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило.