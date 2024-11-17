В Николаеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В Николаеве слышен взрыв», — написал он.

Тревогу в Николаевской области объявили в 5:34 мск.

Этой ночью взрывы также произошли в Киеве и Харькове.

До этого стало известно, что в Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.