Российские военные эвакуировали 16 человек с «опасных территорий» Курской области

Правительство Курской области сообщило в Telegram-канале об эвакуации 16 жителей с «опасных территорий».

По данным властей, из Суджанского района у западной границы региона ВС РФ вывезли девятерых женщин и шестерых мужчин, а из соседнего Кореневского — одного мужчину.

16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал доклад командира второго батальона 1434 полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ с позывным «Гепард», в котором анонсируется освобождение как минимум двух населенных пунктов в Курской области. По словам военного, сейчас силы российских ВС сосредоточены у села Новоивановка и на хуторе Зеленый шлях. В них идут ожесточенные бои с подразделениями ВСУ.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Украине обвинили Маска в неудаче ВСУ в Курской области.