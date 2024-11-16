Кадыров заявил о скором освобождении двух населенных пунктов под Курском

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале доклад командира второго батальона 1434 полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ с позывным «Гепард», в котором анонсируется освобождение как минимум двух населенных пунктов в Курской области.

По словам военного, сейчас силы российских ВС сосредоточены у села Новоивановка и на хуторе Зеленый шлях. В них идут ожесточенные бои с подразделениями ВСУ.

16 ноября подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад, в том числе танковой и морской пехоты, в курском приграничье. Бои произошли в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово. Также российские военные при поддержке боевых самолетов и артиллерии поразили военных и технику ВСУ в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Украине обвинили Маска в неудаче ВСУ в Курской области.