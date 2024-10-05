ВСУ заранее вывезли из Угледара основные средства поражения и оборудование

Украинские военные заблаговременно готовили Угледар к сдаче и вывезли из города основные средства поражения. Об этом со ссылкой на замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» сообщает ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие знали о предстоящей сдаче города заранее и «просто оттягивали время». За пределы города были вывезены основные средства поражения и ценное оборудование — например, радиолокационные установки.

«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — сказал «Шаман».

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее офицер ВСУ заявил о преимуществах для армии России после взятия Угледара.