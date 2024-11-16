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Российские военные провели учения в Таджикистане

ЦВО: российские военные в Таджикистане отразили нападение условных диверсантов

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Минобороны России

Подразделение антитеррора 201-й военной базы РФ в Таджикистане отразило нападение «диверсионно-разведывательной группы» (ДРГ) условного противника на военные объекты российского соединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу учений, ДРГ проникла на территорию военной базы в Душанбе и попыталась прорваться к складам с оружием. В пресс-службе добавили, что дежурная смена караульной службы приступила к сдерживанию «противника».

Под прикрытием экипажей БТР-82А российские мотострелки не допустили дальнейшего продвижения условного противника, отмечается в публикации.

7 ноября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия и КНДР будут проводить совместные военные учения.

Глава государства напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заключили Москва и Пхеньян, практически повторяет аналогичный документ, существовавший между СССР и Северной Кореей, но «с новыми нюансами». По словам Путина, «в нем нет новизны».

Ранее в РФ прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания.

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