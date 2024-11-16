Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад, в том числе танковой и морской пехоты, Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бои произошли в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.

Также российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике украинской армии в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.