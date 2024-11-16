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На Западе предупредили Украину о возможности потери всех восточных земель

Полковник Бо: Киев лишится всех восточных земель при отказе от переговоров

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на переговоры на нынешних условиях России. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью на YouТube-канале Deep Dive.

«Поведение западного руководства становится очень странным, потому что на самом деле мы движемся к ситуации, <…> которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украины будет нейтральной», — заявил эксперт.

По его словам, украинская сторона может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия российского лидера Владимира Путина и откажется от переговоров. Бо добавил, что подобный исход будет являться решающей победой России. Он отметил, что власти Украины с самого начала конфликта заблуждались в том, что смогут «уничтожить Россию только санкциями».

9 ноября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала невозможным возвращение государства к границам 1991 года. В то же время она призвала граждан страны не полагаться на помощь со стороны США и Европейского союза, так как сильная Украина никому в мире не нужна.

Ранее в офисе президента Украины заговорили об отказе от возвращения земель из-за результатов выборов в США.

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