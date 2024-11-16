Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 13:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Воронежской областью.

Средства ПВО в ночь на 16 ноября уничтожили 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.