Военные за ночь уничтожили 34 украинских дрона над регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные сбили 20 беспилотников в небе над Курской областью, 11 — над Брянской областью и по одному дрону — над Крымом, Белгородской и Калужской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения обломков украинского дрона в городе Людиново были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств. При этом люди не пострадали, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.