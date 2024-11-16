Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В приграничном регионе РФ перехватили украинскую ракету

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили украинскую ракету

close
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд заметили в одном из приграничных районов. Иные подробности в заявлении не уточняются.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил глава российского субъекта.

Утром 16 ноября пресс-служба Росгвардии заявила, что бойцы спецназа при помощи дрона-камикадзе вывели из строя бронетранспортер ВСУ в Курской области. Машина была произведена в Канаде и в момент удара транспортировала украинскую пехоту к линии соприкосновения.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали об уничтожении бронированной техники и живой силы ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Задачу выполнили экипажи российских вертолетов Ми-28НМ, которые по координатам авиационного наводчика выпустили ракеты по заданным целям. После поражения места скопления украинских войск пилоты выполнили маневры, чтобы избежать ответного огня.

Ранее солдат ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен российским войскам в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами