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Пленный военный ВСУ рассказал, почему решил сдаться в Курской области

ТАСС: группа бойцов ВСУ сдалась в Курской области, узнав о наступлении ВС РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группа украинских военнослужащих, которая находилась в Курской области, решила сдаться после того, как узнала о наступлении российских войск в этом регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пленного украинского солдата.

Агентство опубликовало видео с военным, на котором он говорит, что его подразделение сдалось без боя.

«Мы там услышали, что ваши ребята взяли пять наших позиций. Практически без потери. Один только несерьезно раненный. Вот и все. Целый взвод практически был уничтожен наш», — сказал он на видео.

Военный также отметил, передает агентство, что командование направило их в Курскую область для ротации.

10 ноября газета The New York Times писала, что Россия собрала 50-тысячную группировку войск, в том числе около 10 тысяч северокорейских военных, готовясь к наступлению в Курской области. Представители Пентагона заявили газете, что подразделения из КНДР проходят обучение в российской армии и будут участвовать в атаках на позиции ВСУ в ближайшее время.

Ранее El Pais сообщила, что в Курской области больше солдат ВСУ, чем в Донбассе.

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