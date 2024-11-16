Росгвардия уничтожила канадский бронетранспортер в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадского производства в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Бойцы спецназа обнаружили колесный БТР канадского производства, который транспортировал пехоту к линии боевого соприкосновения», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что удар был нанесен дроном-камикадзе.

Вечером 15 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили украинскую ракету и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе Курской области.

До этого министерство обороны России сообщило, что российский вертолет Ка-52М нанес удар по позициям военных и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В оборонном ведомстве отметили, что при выполнении задачи применялись авиаракеты. Удар был нанесен по координатам авианаводчика.

Ранее на Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского.