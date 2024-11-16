В Воронежской области предотвратили атаку украинского дрона

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать объекты в Воронежской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что около 8:10 мск на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Другие подробности о произошедшем там не уточнили.

Утром 16 ноября пресс-служба МО РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны ликвидировали 34 украинских беспилотника. В Курской области перехватили 20 дронов, в Брянской области — 11. Еще по одному БПЛА уничтожили в Калужской и Белгородской областях, а также в воздушном пространстве Республики Крым.

Позже российские системы ПВО нейтрализовали один беспилотный летательный аппарат ВСУ в Липецкой области. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, дрон был ликвидирован на удалении от гражданских объектов.

Ранее в Калужской области после атаки БПЛА зафиксировали повреждения нескольких домов.