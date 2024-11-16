Украинский беспилотник уничтожили в Липецкой области

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Липецкой области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Артамонов отметил, что десятки украинских дронов в ночь на 16 ноября пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы. Под Липецком российские военные уничтожили БПЛА на удалении от гражданских объектов.

Губернатор добавил, что в настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.