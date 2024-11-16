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Обломки беспилотника повредили дома в Калужской области

Губернатор Шапша сообщил о БПЛА, повредившем дома в Калужской области

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МЧС России

Украинский беспилотник повредил несколько домов в городе Людиново Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — заявил Шапша.

Губернатор добавил, что глава администрации района Стефан Перевалов организует оперативный штаб для того, чтобы оценить повреждения и определить необходимую помощь для пострадавших.

До этого силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью 12 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее наземный дрон с мегафоном убедил солдат ВСУ сдаться.

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