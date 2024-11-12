Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что российские разведчики выявили замаскированное место дислокации украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. Это место тщательно охраняли, в момент выдвижения украинских военных к реке Оскол по участку был нанесен артиллерийский удар.

Марочко уточнил, что ВСУ намеревались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка. Силы РФ ударом уничтожили автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста, бронетранспортер, повредили пикап, а также ликвидировали трех военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.

Накануне глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая.

Также 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют эвакуировать граждан из Харьковской области.