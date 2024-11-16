Силы ПВО нейтрализовали 12 украинских БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили над Брянской областью 12 украинских БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Полтора часа назад над территорией региона уже были ликвидированы два дрона противника.

Кроме Брянской области, в ночь на 16 ноября 10 украинских БПЛА за два часа атаковали территорию Курской области. Накануне вечером Минобороны сообщило, что на Курскую область с 20:00 до 21:00 совершили налет 15 украинских дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее наземный дрон с мегафоном убедил солдат ВСУ сдаться.