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За два часа Курскую область атаковали 10 БПЛА противника

Губернатор Смирнов заявил о 10 БПЛА, сбитых в Курской области силами ПВО

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Reuters

После 2:00 над Курской областью было уничтожено уже 10 украинских БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.

В 2:16 чиновник объявил об опасности атаки беспилотников в регионе. Он призвал местных жителей к бдительности и сообщил о готовности сил ПВО (противовоздушной обороны) отражать атаки противника. В 3:52 система противовоздушной обороны начала работу.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что Курскую область с 20:00 до 21:00 атаковали 15 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее наземный дрон с мегафоном убедил солдат ВСУ сдаться.

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