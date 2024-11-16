В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал глава региона.

Согласно сообщению Смирнова, средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Поздним вечером 15 ноября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Курской области 15 беспилотниками.

Незадолго до этого курский губернатор писал, что российские войска уничтожили украинскую ракету и 13 БПЛА самолетного типа в небе над регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский военный сообщил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области.