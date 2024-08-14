Рогов сообщил об активизации боев на новом направлении

На запорожском фронте, в районе населенного пункта Пятихатки на Степногорском направлении, активизировались боевые действия. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

По словам Рогова, инициатива сейчас находится в руках у российских военных, а вся линия фронта находится под контролем Вооруженных Сил РФ.

«Активность нашей артиллерии, РСЗО и фронтовой авиации дает свои результаты. Помимо Времевского и Ореховского направлений, можно говорить теперь и о Степногорском направлении», — сказал Рогов.

Степногорск располагается на побережье бывшего Каховского водохранилища и открывает путь к городу Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Владимир Рогов сообщал, что российские военные активизировались на Степногорском направлении в Запорожской области, нанеся удары по артиллерии и радиолокационным станциям украинской армии.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.