В Славянске в ДНР произошли взрывы

В подконтрольном украинским войскам городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным журналистов, в городе произошли четыре взрыва. Другие подробности не приводятся.

15 ноября Telegram-канал Condottiero писал, что российские войска уничтожили в Одессе десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H, которые незадолго до этого были публично продемонстрированы командующим Военно-морских сил Дании контр-адмиралом Хенриком Рюбергом.

Днем 15 ноября взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.