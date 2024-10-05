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Задержание военного блогера «Тринадцатого» попало на видео

Mash опубликовал видео с задержанием военного блогера «Тринадцатого»

Задержание военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» на площади в Новопавловске Ставропольского края попало на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале Mash.

По предварительной информации, причиной задержания блогера могла стать драка с сотрудником полиции на концерте в центре города, отмечается в публикации Telegram-канала.

Очевидцы рассказали, что Гузенко пришел на площадь в маске, и местные испугались. Поэтому представители правоохранительных органов попросили ее снять.

«В ответ Гузенко набросился с кулаками», — пишет Mash.

На кадрах видно, что блогера на брусчатке удерживают полицейские и мужчина в камуфляжной форме.

При этом у Telegram-канала Baza другая версия причины задержания Гузенко. По его информации, «Тринадцатого» поймали по административной статье об употреблении наркотиков.

Военный блогер в своем Telegram-канале проинформировал, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

Как сообщается в одной из публикаций в Telegram-канале Гузенко, он участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону военной операции, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Ранее блогера задержали из-за критики памятников ветеранам.

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