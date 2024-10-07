Против блогера «Тринадцатого» возбуждено уголовное дело

Против военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска по статье 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Во время задержания он оказал сопротивление, после чего против него возбудили дело по статье «Применение насилия в отношения представителя власти». Блогер отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о хулиганстве, срезав браслет ФСИН, и уехал из-под домашнего ареста добровольцем в зону СВО. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее задержание блогера «Тринадцатого» попало на видео.