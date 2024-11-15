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Норвегия вызвалась профинансировать производство украинского оружия

Умеров: Норвегия вложит деньги в производство оружия на территории Украины

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Depositphotos

Норвежские власти вызвались выделить деньги на производство оружия и военной техники на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров.

«Во время визита в Осло договорились <...>, что Норвегия присоединится к «датскому формату» поддержки — прямому финансированию производства в Украине», — рассказал министр.

14 ноября Украина и Норвегия заключили соглашение о военном сотрудничестве. По словам Умерова, подписантами соглашения выступили минобороны Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA). Документ «открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместных исследованиях и разработках инновационных военных технологий».

Умеров отметил, что для реализации соглашения предполагается создать рабочие группы, в которых норвежские эксперты будут обучать украинских специалистов по разным направлениям.

В октябре стало известно, что Норвегия выделит Украине более $118 млн на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16. Уточнялось, что помощь в том числе пойдет на финансирование военных возможностей Украины на море в рамках коалиции с Великобританией.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила отправку БПЛА на Украину из-за развала коалиции.

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