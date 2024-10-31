Европейская страна выделит Украине транш на закупку запчастей для F-16

Норвегия выделит Украине более $118 млн на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16. Об этом сообщает министерство обороны страны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам посетил Одессу 29-30 октября. В ходе визита он объявил, что Норвегия увеличит поддержку украинских ВВС дополнительным взносом в размере до 1,3 миллиарда норвежских крон (118,3 миллиона долларов).

В Минобороны Норвегии отметили «значительную» потребность Украины в запасных частях для истребителей. В пресс-релизе также указывается, что помощь в том числе пойдет на финансирование военных возможностей Украины на море в рамках коалиции с Великобританией. В ведомстве обратили внимание, что транш является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Накануне стало известно, что Норвегия вместе с рядом союзников предоставит почти €120 млн, чтобы Украина смогла получить систему ПВО Patriot от Румынии. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Ранее в Киеве потребовали отставки главкома ВСУ после потери системы Patriot.