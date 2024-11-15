В США заявили о «зловещем знаке» для ВСУ

Штурм Купянска (Харьковская область) российскими войсками и их неожиданный прорыв в город является «зловещим знаком» для ВСУ. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

По словам автора, украинские войска не ожидали, что Вооруженные силы РФ применят здесь тактику штурма малыми группами. В результате появление на севере Купянска российских боевых машин стало «полной неожиданностью» для 114-й бригады территориальной обороны и смежных подразделений ВСУ.

Экс отмечает, что причина происходящего не только в том, что украинские силы, растянутые вдоль 1300-километровой линии фронта, устали. В статье говорится, что российская пехота перестала «сидеть большую часть времени в своих окопах» и теперь идет в наступление.

«Заход [войск РФ в Купянск] является зловещим знаком для перегруженных украинских сил», — пишет Forbes.

14 ноября военкоры сообщили, что две колонны российской техники вошли в Купянск. Появление возможности такого прорыва украинские эксперты связали с размытостью линии боестолкновения из-за того, что бои шли преимущественно в лесу.

На следующий день Telegram-канал SHOT передал, что войска РФ начали брать под контроль первые опорные пункты в Купянске.

Ранее российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском.