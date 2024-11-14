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Колонны российской техники вошли в Купянск

«Русская весна»: две колонны российской бронетехники прорвались в Купянск

Две колонны российской бронетехники прорвались в Купянск Харьковской области. Кадры прорыва опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на сообщение украинского ресурса Deep State.

Сообщается, что в Купянск вошла техника, которая продвигалась из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. В состав первой колонны входили два МТ-ЛБ, БМП и танк, состав второй не уточняется.

«Как минимум одна из МТ-ЛБ беспрепятственно доехала в район Сватовской улицы, в районе улицы Некрасова машину подбили, но успешно высадила полтора десятка российских бойцов, занявших ближайшие дома. Также на эту улицу севернее пробился и танк», — сообщают военкоры. 

На место высадки вызвано подкрепление. Появление возможности такого прорыва украинские эксперты связали с размытостью линии боестолкновения из-за того, что бои шли преимущественно в лесу.

До этого ВС РФ зашли в один из главных центров обороны ВСУ на Краснолиманском направлении — село Терны в ДНР.

Ранее российские военные подняли флаг РФ над центром Горняка в ДНР.

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