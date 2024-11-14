Российские военные взяли под контроль еще три опорных пункта ВСУ в Купянске

Российские военные взяли под контроль еще три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, реактивные системы залпового огня поразили две гаубицы Д-30 и до семи минометных расчетов ВСУ. В ходе захвата «опорников» были уничтожены от 30 до 50 украинских военнослужащих из 116-й и 14-й отдельных механизированных бригад.

Днем 14 ноября SHOT писал, что десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе и захватил первый опорный пункт ВСУ, откуда украинские военные передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты ВСУ лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска под Купянском продолжают наступление, в результате которого большая группировка Вооруженных сил Украины может оказаться в «полукотле».

Ранее военный эксперт заявил о начале боев в «пригороде Харькова».