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Российские войска установили огневой контроль над границей ЛНР

Марочко: ВС РФ установили огневой контроль над границей ЛНР у Стельмаховки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под огневой контроль около 10 км границы ЛНР у населенного пункта Стельмаховка. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось закрепиться на стратегических высотах, тем самым увеличив интенсивность и точность нанесения ударов по противнику», — сообщил он, подчеркнув, что ВСУ контролируют менее 1% территории республики.

14 ноября Марочко заявил, что российские военные уже находятся на окраинах города Купянска.

В этот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в Купянске. По информации канала, бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

Ранее сообщалось, что российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ.

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