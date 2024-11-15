Вооруженные силы России взяли под огневой контроль около 10 км границы ЛНР у населенного пункта Стельмаховка. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось закрепиться на стратегических высотах, тем самым увеличив интенсивность и точность нанесения ударов по противнику», — сообщил он, подчеркнув, что ВСУ контролируют менее 1% территории республики.

14 ноября Марочко заявил, что российские военные уже находятся на окраинах города Купянска.

В этот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в Купянске. По информации канала, бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

Ранее сообщалось, что российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ.