Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Степановка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 15 ноября Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры штурма Купянска (Харьковская область) российской армией. На них видно, как реактивная система залпового огня работает по месту дислокации ВСУ, которые попытались сопротивляться российским военнослужащим у элеватора «Купянского комбикормового завода».

Кроме того, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта остались считанные километры. При этом еще накануне ВС России были только на окраинах города.

Ранее в Курской области у ВСУ заметили редкий британский танк.