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Штурм Купянска российской армией попал на видео

SHOT показал первые кадры штурма Купянска российской армией

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Телеграм-канал «SHOT»

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры штурма Купянска российской армией.

По данным канала, реактивная система залпового огня (РСЗО) работает по месту дислокации Вооруженных сил Украины, которые попытались сопротивляться российским военным у элеватора «Купянского комбикормового завода». Однако попытка оказалась неудачной и российские подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. По последним данным, число ликвидированных военнослужащих ВСУ превысило 50 человек.

Военные добавили, что за сутки российские бойцы отразили две контратаки ВСУ, во время которых уничтожили до 20 противников.

Всего за сутки на Купянском направлении поразили БМП-2, БТР М113, до пяти автомобилей, два артиллерийских орудия, три полевых склада боеприпасов и до семи пунктов управления беспилотниками. Общие потери ВСУ на этом направлении за сутки превысили 500 военнослужащих, заключил Telegram-канал.

До этого в Минобороны сообщали, что бойцы группировки «Запад» Вооруженных сил России с помощью дрона «Ланцет» ликвидировали еще один украинский танк в зоне специальной военной операции.

Ранее в Курской области у ВСУ заметили редкий британский танк.

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Операция на Украине
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