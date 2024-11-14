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Стало известно, что ВС России находятся на окраинах Купянска

Отставной подполковник Марочко: ВС России находятся на окраинах Купянска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уже находятся на окраинах города Купянск, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины. Также есть подтвержденная информация о том, что завязался довольно-таки серьезный бой», — сказал Марочко.

Днем 14 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в Купянске. По информации канала, бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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