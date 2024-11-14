В Курской области Вооруженные силы России обнаружили и уничтожили редкий танк производства Великобритании Challenger 2, принадлежащий украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

По мнению военных корреспондентов, факт переброски Вооруженными силами Украины этого танка в Курское приграничье свидетельствует о намерении Киева во что бы то ни стало удерживать занятые рубежи в российском регионе.

Тем не менее танк был уничтожен морскими пехотинцами из 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, действующими на этом направлении. Беспилотник нанес удар по боевой машине.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.