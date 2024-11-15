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В подконтрольных ВСУ частях Запорожской области поражены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава региональной администрации Иван Федоров.

При этом он не указал их тип и количество. Воздушная тревога в Запорожской области объявлялась ночью 14 ноября и продлилась чуть более часа.

15 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись вперед в Запорожской области. Также он сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Председатель комиссии отметил, что бойцы украинской армии бежали, оставив свои позиции.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.

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