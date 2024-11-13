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Стало известно о разговорах о сдаче Курахово в офисе Зеленского

Telegram-канал Дубинского: в офисе Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово

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Ivan Antypenko/Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово в Донецкой народной республике. Пост об этом появился в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Отмечается, что город потерял свое стратегическое значение, поскольку оборудование Кураховской ТЭС «уже демонтировано и вывезено».

«Шайка журналистов из офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово», — сказано в канале парламентария.

В посте также указывается, что «холопам уже сообщили, что теперь это тоже не важный город», приведя в качестве аналогии город Угледар.

Сами же подразделения украинской армии, которые находятся в Курахово, заявляли, что готовы начать отступление из города, однако пока не получали соответствующего приказа от командования.

11 ноября газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон и постоянно обстреливают город, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 12 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово, и продвинулись вглубь на 1,2 километра.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово.

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