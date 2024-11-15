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Власти Крымского района Кубани сообщили об оцеплении мест падения БПЛА

В Крымске оцепили места падения беспилотников на двух улицах

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Экстренные службы оцепили места падения беспилотников на двух улицах в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — написал Лесь.

На месте находятся все оперативные службы, добавил он.

Утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью массированной атаке дронов подверглись два муниципалитета Краснодарского края. Средства ПВО уничтожили десятки БПЛА в Крымском и Красноармейском районах, подчеркнул он.

Кондратьев также рассказал, что в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов, повреждена крыша одного дома и авто. Пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, всего над территорией Краснодарского края были сбиты 36 беспилотников.

Ранее СК завел дело по факту атаки дрона ВСУ на жителя Курской области.

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