В России за ночь уничтожили более 50 украинских беспилотников

В российских регионах за ночь перехватили и уничтожили в общей сложности 51 украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили 36 БПЛА над территорией Краснодарского края, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

В ночь на пятницу, 15 ноября, сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в нескольких российских регионах, в том числе на всей территории Белгородской области, в Воронежской и Курской областях.

Над Крымским районом Краснодарского края минувшей ночью сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В 1:54 мск глава Крымского района в своем Telegram-канале предупредил, что в муниципалитете объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников.