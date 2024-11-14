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СК завел уголовное дело по факту атаки дрона ВСУ на жителя Курской области

Следком возбудил дело по факту атаки беспилотника ВСУ на жителя Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по статье «Теракт» из-за атаки на жителя Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, 6 августа солдаты ВСУ, находившиеся в селе Гуево Суджанского района, атаковали легковой автомобиль с помощью беспилотника с взрывчаткой. Рядом с машиной находился мирный житель, который получил ранение в результате случившегося.

В ходе расследования сотрудники СК намереваются установить личности причастных к преступлению и привлечь их к ответственности.

В ночь на 14 ноября над Курской и Белгородской областями сбивали дроны ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что в каждом регионе уничтожили по одному летательному аппарату самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Курской области у ВСУ заметили редкий британский танк.

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