Губернатор Краснодарская края рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на регион

Два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он рассказал, что силы ПВО перехватили десятки БПЛА в двух районах — в Крымском и Красноармейском.

По данным Минобороны РФ, всего над территорией Краснодарского края были сбиты 36 беспилотников.

В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений, повредив крышу одного дома и автомобиль. Никто не пострадал, подчеркнул Кондратьев.

В станице Полтавской в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили крышу частного дома, в другом — выбиты стекла. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Главы районов докладывают о текущей ситуации.

Власти оценят ущерб и помогут с восстановлением пострадавших домов, заключил губернатор.

Ночью на территории Крымского района объявлялась угроза атаки беспилотников.

Ранее бойцы охраны спецназначения были ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области.