Появилось видео из атакованного 36 беспилотниками Краснодарского края

В сети появилась видеозапись из Краснодарского края, который был атакован 36 беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах можно увидеть, что у частного жилого дома собрались сотрудники оперативных служб. Видео было сделано в ночное время, поэтому в темноте трудно различить, что происходит вокруг. Автор видео за кадром говорит, что беспилотник попал в задний двор частного дома.

15 ноября министерство обороны России сообщило, что в российских регионах за ночь перехватили и уничтожили в общей сложности 51 украинский беспилотник.

Над Крымским районом Краснодарского края минувшей ночью сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В 1:54 мск глава Крымского района в своем Telegram-канале предупредил, что в муниципалитете объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников.