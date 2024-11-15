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Почти 50 дронов сбили над одним из районов Краснодарского края

Глава Крымского района Краснодарского края Лесь сообщил о 46 сбитых БПЛА ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над Крымским районом Краснодарского края сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление главы района Сергея Леся.

«На улицах Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — отметил он.

Лесь подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

В 1:54 по московскому времени глава Крымского района в своем Telegram-канале предупредил, что в муниципалитете объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Об отмене сигнала Лесь сообщил в 5:33.

«Все работает в штатном режиме. Детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — добавил он.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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