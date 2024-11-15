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Марочко заявил о резком росте передвижений ВСУ в Харькове

Марочко заявил об увеличении передвижения военных колонн в Харькове

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Движение колонн военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко увеличилось в Харькове. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на местных жителей.

«Местные жители населенного пункта Харьков и его окрестностей сообщают о резком увеличении передвижения военных колонн как на въезд, так и на выезд из города», — сказал Марочко.

По его словам, это говорит об ухудшении оперативно-тактической обстановки у украинской армии на Купянском направлении.

Накануне он заявлял о серьезных боях на окраинах в Купянске.

14 ноября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские войска вошли в Купянск, который, по его словам, является пригородом Харькова, и заняли первые кварталы.

Расстояние от Купянска до Харькова составляет 104 км по прямой.

Ранее российские войска взяли под контроль Антоновку.

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