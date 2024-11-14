Военный эксперт заявил о начале боев в «пригороде Харькова»

Вооруженные силы России вошли в Купянск и заняли первые кварталы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Две колонны боевой техники российской армии вошли в Купянск и захватили первые кварталы. Там идут бои. Это говорит о том, что продвижение идет, а Купянск, который является пригородом Харькова, находится под плотным огневым воздействием», — сказал он.

По его словам, контроль над Купянском позволяет установить контроль над дорогами Харькова.

Расстояние от Купянска до Харькова составляет 104 километра по прямой.

Днем 14 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в городе Купянск. Бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

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