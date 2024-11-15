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Пленный рассказал о побеге мобилизованных ВСУ из немецкого учебного центра

Пленный Палий: мобилизованные ВСУ сбежали из учебного центра в Германии

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Несколько мобилизованных Вооруженных сил Украины совершили побег из учебного центра Организации Объединенных Наций, расположенного в баварском городе Хаммельбург в Германии. Об этом заявил военнопленный Сергей Палий в беседе с РИА Новости.

«До нас люди уже убегали, и их не нашли», — рассказал он.

По его словам, мобилизованным именно по этой причине не разрешали покидать учебный центр, поскольку сотрудники «не хотели рисковать». Военнопленный уточнил, что у него не было возможности сбежать, поскольку место проживания мобилизованных находилось под регулярной охраной.

Кроме того, Палий сообщил, что он говорил представителям украинской армии о своей негодности для военной службы. Но, по его словам, «за него все решили», а на обучение в Хаммельбург отправили для отчетности.

11 ноября агентство Reuters писало, что для обучения украинских новобранцев страны Евросоюза были вынуждены позаимствовать в музеях старые советские танки. Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине генерал-лейтенант Андреас Марлоу подтвердил, что музейная техника используется для обучения украинских военнослужащих. Кроме того, в учебных целях в Германии выкопали сеть траншей и окопов по российской методике. Из более современной техники используются тренажеры, «высокотехнологичные манекены» и дроны.

Ранее Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных.

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