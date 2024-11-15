Пленный заявил об обучении военнослужащих ВСУ в Германии

Бойцы Вооруженных сил Украины обучаются в баварском городе Хаммельбург в Германии, где расположен учебный центр Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил военнопленный Сергей Палий в беседе с РИА Новости.

«17 сентября вызвали, сказали: собирай вещи, ты едешь <…> В Германию, Хаммельбург», — поделился он.

При этом Палий заявлял представителям украинской армии, что является негодным для военной службы. Пленный рассказал, что «за него все решили», а на обучение в Хаммельбург отправляли для отчетности.

Палий уточнил, что у него в паспорте нет штампа о нахождении в Евросоюзе.

7 ноября издание Defense One сообщало, что солдаты ВСУ проходят быстрое обучение в Евросоюзе из-за наступления российской армии. В статье указывалось, что персонал украинской бригады сосредоточился на тренировочных учениях, которые были частью 21-дневного ускоренного курса, проведенного в Польше в рамках миссии ЕС по обучению украинской армии.

До этого украинское издание New Voice со ссылкой на генеральный штаб Украины отмечало, что страны Запада с 2022 года обучили около 100 тыс. солдат для Вооруженных сил Украины.

Ранее было названо число прошедших обучение в Польше военных ВСУ.